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Manisa'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücülere Cezalar Kesildi

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından düzenlenen denetimlerde abartı egzoz taktırarak çevreye rahatsızlık veren sürücülere ceza kesildi. Denetimlerde bin 959 araç ve sürücü kontrol edildi, 260 araç ve sürücüye toplam 740 bin 96 TL idari para cezası uygulandı ve 52 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından düzenlenen denetimlerde abartı egzoz taktırarak çevreye rahatsızlık veren sürücülere ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından "Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Çıkaran Araçlar Denetimi" düzenlendi. Denetimlerde Bin 959 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kusurlu görülen 260 araç ve sürücüsüne toplam 740 bin 96 TL idari para cezası uygulandı, 52 araç trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Manisa Spor Haberler

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