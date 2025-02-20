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Manisa'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Satranç İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı

Manisa'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Satranç İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Satranç İl Birinciliği Müsabakaları Gediz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Dereceye giren okullar ve sporcular madalya ve kupalarını aldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Satranç İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Gediz Spor Salonu'nda farklı kategorilerde gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren okullar belli oldu. Zekanın ve stratejinin ön planda olduğu satranç müsabakalarında sporcular, her hamlelerini büyük bir titizlikle yaparak şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Genç kızlar kategorisinde birinci Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi, ikinci Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi, üçüncü Nihal Akçura Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dördüncü ise Akhisar Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi oldu.

Satranç Genel İl Birinciliği'nde Manisa Fen Lisesi birincilik elde ederken, Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi ikinci, Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi üçüncü ve Özel Salihli Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Yıldız kızlar kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci olurken, Özel Manisa Ülkem Ortaokulu ikinci, Özel İzmir Türk Koleji Ortaokulu üçüncü ve Özel Manisa Düşünür Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı.

Yıldız Genel İl Birinciliği'nde Hasan Ferdi Turgutlu Ortaokulu birinci, Özel Akhisar Koleji Ortaokulu ikinci, Milli Egemenlik Ortaokulu üçüncü ve Özel Manisa Bahçeşehir Koleji Ortaokulu dördüncü oldu.

Küçük kızlar kategorisinde 50. Yıl Ortaokulu birinciliği kazanırken, Milli Egemenlik Ortaokulu ikinci, Şadi Turgutlu Ortaokulu üçüncü ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu dördüncü oldu.

Küçükler Genel İl Birinciliği'nde ise Özel Manisa Bahçeşehir Ortaokulu birinci, Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Cemal Ergün Ortaokulu üçüncü ve Özel Salihli Bahçeşehir Koleji Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Okul Sporları İl Tertip Komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. Birincilik elde eden okullar, grup müsabakalarına katılma hakkı kazanarak Manisa'yı temsil edecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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