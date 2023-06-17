Manisa'da 16 yaşındaki kız motokros şampiyonluğu hedefliyor

Manisa'da amatör olarak motosiklet sporlarıyla ilgilenen babasının yönlendirmesiyle motokrosa başlayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Tohum'un hedefi Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşamak.

Küçük Sanayi Sitesi'nde oto lastikçilik yapan motosiklet tutkunu Güngör Tohum'un 16 yaşındaki kızı Beyza Tohum, A sınıfı ehliyetini alır almaz, motosikletle arazide antrenmanlara başladı.

Yaklaşık 3 ay antrenman yapan Tohum, 20 Mayıs'ta Afyonkarahisar ve 10 Haziran'da da Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası 1. ve 2. ayak yarışlarında kadınlar sınıfında iki üçüncülük elde etti.

Beyza Tohum, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıp, motokrosta hafızalarda yer edinen bir yarışçı olmayı hedefliyor.

"Motokros, kesinlikle babayla yapılacak bir spor"

Beyza Tohum, AA muhabirine, kros motosikleti kullanmanın öz güvenini artırdığını ve bundan büyük keyif aldığını söyledi.

Babasıyla da sürekli beraber olduklarını anlatan Beyza, şöyle konuştu:

"Her şeye beraber koşuyoruz, sürekli beraberiz. Motorun bakımları, yüklenmesi, taşınması gibi işleri birlikte yaptığımız için daha çok vakit geçiriyoruz. Motokros, kesinlikle babayla yapılacak bir spor. Çünkü arkanızda birinin durması lazım. Babam olmasaydı, ben bu spora başlayamazdım. Her şeyime o koşturuyor."

Baba Güngör Tohum: "Bu işi sürdürmesini istiyoruz"

Baba Güngör Tohum, kızının Manisa'daki ilk kadın motokrosçu olduğunu söyledi.

Kızının katıldığı ilk şampiyonada elde ettiği dereceyle iyi bir başlangıç yaptığını kaydeden Tohum, kızına güvendiğini belirterek, "İlk yarışında üçüncülük elde etti. Henüz 16 yaşında. Bu işe yeni başladı ama çok hırslı. Biz de peşindeyiz, ekip olarak. Bu işi sürdürmesini istiyoruz." dedi.