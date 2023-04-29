Manisa Büyükşehir'in sultanları 2. Lig'e yükseldi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Çanakkale'de düzenlenen 2. Lig'e terfi maçlarını final müsabakasında Balıkesir DSİ'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek, 2. Lig'e yükseldi.

2. Lig'e yükselme hedefinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Tekirdağ'da düzenlenen Bölgesel Lig Müsabakalarını 3'te 3 yaparak ilk engeli aştı. Ardından Çanakkale'de düzenlenen final müsabakalarında parkeye çıkan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ilk maçında Lüleburgaz 1922 takımını 3-0'lık net bir skorla geçti. Final maçında ise rakibi Balıkesir DSİ 3-0'lık skorla mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı adını 2. Lig'e yazdırdı.

Önümüzdeki sezon profesyonel ligde mücadele etme başarısı gösteren Manisa Büyükşehir Belediyepor'un Voleybol Branş Sorumlusu Metin Memiş, "İlk olarak her daim bizlerin yanında olan ve destek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Bizlere sağladığı destekle Manisa'mızın profesyonel liglerde mücadele eden bir takımı daha oldu. Ayrıca sezon boyunca yanımızda olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyorum. İdari Menajerimiz Murat Özcan, Antrenörlerimiz Caner Doğançay ve Selin Etker, Antrenör Oyuncu Dudu Dirik ve sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de sporcuları tebrik ederek, "Çanakkale'de düzenlenen 2. Lig'e terfi müsabakalarında şampiyon olarak 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımımızı yürekten kutluyorum. Sevgili kızlarımızı tebrik ediyor, 2. Lig'de başarı diliyorum. Manisa'mıza bu şampiyonluk hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. - MANİSA