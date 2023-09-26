Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, TVF 2. Lig'de mücadele edecekleri yeni sezona antrenman ve taktik çalışmalarıyla hazırlanıyor.
Yeni sezonda TVF 2. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, antrenman ve taktik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Manisa'yı bu sezon TVF 2. Lig'de temsil edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon sergilediği başarı performanslarıyla 2. Lig'e çıkmayı başaran yeşil-beyazlılar, yeni sezon fikstürünün belli olmasının ardından Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde Tevfik Lav ve Tarık Almış Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor