Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Merkezefendi Belediyesi Basket, Ege Derbisinde Karşı Karşıya
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Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Merkezefendi Belediyesi Basket, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen maçta Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Manisa ekibi Avrupa'da 4'te 4 yaparken, ligde de 3 galibiyet aldı.
MANİSA,
BASKETBOLDA bu sezon çift kulvarda iyi bir performans sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor ve kötü gidişi sonlandırmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın 100'üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen maçta Ege derbisinde rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Bu sezon Avrupa'da ilk kez yer aldığı FIBA Europe Cup'ta 4'te 4 yapan Manisa ekibi, ligde de 4 haftada 3 galibiyet aldı. Merkezefendi ise 4'te 0 çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor