Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hazırlık maçlarının tarihi belli oldu.

Yeşil-beyazlı ekip katılacağı özel turnuvalarda 1 Eylül'de Monaco, 2 Eylül'de Rusya'dan Zenit, 8 Eylül'de Büyükçekmece, 9 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Bld Basket, 14 Eylül'de Aliağa Petkimspor, 16 Eylül'de ise Merkezefendi veya Bahçeşehir Koleji'yle karşılaşacak.Manisa ekibinde sezonluk kombine biletler de bin TL ile 10 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. Sezonluk maç biletlerinin de maçına ve tribününe göre 60 ile 500 TL arasında değişeceği açıklandı.