Manisa Büyükşehir Belediyespor üçüncü mağlubiyetini aldı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü mağlubiyetini Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 89-85 yenilerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk sezonunda ligde kalışını ilan etme fırsatını tepti. Manisa ekibi ligde son 3 haftaya 27 maçta 10 galibiyetle, 8 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Beşiktaş Emlakjet'in 2 galibiyet üzerinde girdi. Beşiktaş'tan ikili averajı iyi olan Manisa BŞB, kalan 3 maçta rakibi 3'te 3 yapsa dahi 1 galibiyet bile alsa ligde kalacak. Ligde alt sıralarda Gaziantep Basketbol'un da 9 galibiyeti var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor