Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Şampiyonası'nda başarılı oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Elif Borneday ve Selen Yürür, Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Sporcular, 8 yarışın 7'sini best time ile tamamlayarak umut verdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Şampiyonası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Elif Borneday ve Selen Yürür kulaç attı. 8 yarışın 7'sini best time ile tamamlayan yeşil-beyazlı sporcular, elde etikleri Türkiye dereceleri ile umut verdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Şampiyonası Denizli'de düzenlendi. 01-03 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan 41 şehirden 585 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor'u Elif Borneday ve Selen Yürür temsil etti. 8 yarışın 7'sini best time ile tamamlayan yeşil-beyazlı sporcular Denizli'den önemli derecelerle döndü. Elif Borneday, 4 A4 baraj, 2 Türkiye 3'üncülüğü, Selen Yürür ise 2 A4 baraj, 1 adet A3 baraj, 2 Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Sporcuları tebrik etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yücel, genç sporcuların şampiyonada elde ettiği güzel sonuçların, gelecekteki daha büyük başarıların ışığı olduğunu belirterek, sporcuları tebrik etti. - MANİSA