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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u mağlup etti

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Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Türk Telekom'u 81-67 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Terry 20 sayıyla yıldızlaştı. Rakip takımın en skorer oyuncusu ise 18 sayıyla Palmer oldu. Manisa temsilcisi 4 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirirken, Türk Telekom 5. mağlubiyetini aldı.

Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duval 7, Cruz 18, Luther 19, Anderson 12, Terry 20, Berkay, Ege 2, Ayberk, Dorukhan 3

TÜRK TELEKOM: Yiğitcan 7, Palmer 18, Wallace 12, Okben 8, Enoch 7, Mcduffie, Boran, Metehan, Troy Selim 6, İsmail Cem 9

1'İNCİ PERİYOT: 23-18

İLK YARI: 43-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-53

5 FAUL: Troy Selim (35.08) ( Türk Telekom )

BASKETBOL Süper Ligi 10'uncu hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Türk Telekom'u 81-67 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Terry 20 sayıyla yıldızlaştı. Rakip takımın en skorer oyuncusu ise 18 sayıyla Palmer oldu. Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Manisa temsilcisi 5'inci galibiyetini elde ederken, Türk Telekom 5'inci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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