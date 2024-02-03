Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş'la karşılaşacak
Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş ile evinde karşılaşacak. Manisa ekibi, son grup maçları öncesi çeyrek final şansını kaçırdı.
MANİSA,
BASKETBOL Süper Ligi'nde son 4 maçının 3'ünü kazanarak Play-Off hattında 5'inci sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Tofaş'la evinde karşılaşacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta iç sahada Nymburk'a yenilerek son grup maçları öncesi çeyrek final şansını kaçıran Manisa ekibi ligde 18 maçta 10 galibiyet elde etti. Tofaş'ın ise 8 galibiyeti bulunuyor.