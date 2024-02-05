Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş'ı mağlup etti

MANİSA,

BASKETBOL Süper Ligi'nde Tofaş'ı da Meksikalı oyun kurucusu Pako Cruz'un 30 sayı, 6 asistlik müthiş performansıyla 91-89 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 5 maçta 4 galibiyetle puan tablosunda beşinci sıradaki yerini korudu. Ligde iç sahadaki 2 maçlık mağlubiyet serisine de son veren yeşil-beyazlılarda Antrenör Hakan Demir, "Bir süredir kendi sahamızda kazanamıyorduk. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Kaybetseydik yazık olurdu. Son bölümde hatalar yaptık. Belirli pozisyonlardaki oyuncularımızın bir kısmı tecrübesiz. Buna rağmen iç sahadaki şanssızlığı yendik, önemli bir galibiyet aldık" açıklamasını yaptı.