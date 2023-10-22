Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ'ı mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TOFAŞ'ı 89-77 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Can Mavisu, Fatih Güler, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Homesley 14, Winston 12, O'Brien 18, Ege Demir 4, Tevfik Akdamar 3, Prewitt 7, Tolga Geçim 9, Sakic 10, Özgür Cengiz, Mustafa Kurtuldum
Manisa Büyükşehir Belediyespor : Russell 25, Terry 15, Cruz 17, Anderson 20, Ayberk Olmaz 3, Dorukhan Engindeniz 1, Mustafa Baki Görür 8, Luther, Berkay Siniroğlu
1. Periyot: 20-22
Devre: 42-40
3. Periyot: 56-66
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TOFAŞ'ı 89-77 yendi.
Kaynak: AA / Spor