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Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ'ı mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TOFAŞ'ı 89-77 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Can Mavisu, Fatih Güler, Batuhan Söylemezoğlu

TOFAŞ: Homesley 14, Winston 12, O'Brien 18, Ege Demir 4, Tevfik Akdamar 3, Prewitt 7, Tolga Geçim 9, Sakic 10, Özgür Cengiz, Mustafa Kurtuldum

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Russell 25, Terry 15, Cruz 17, Anderson 20, Ayberk Olmaz 3, Dorukhan Engindeniz 1, Mustafa Baki Görür 8, Luther, Berkay Siniroğlu

1. Periyot: 20-22

Devre: 42-40

3. Periyot: 56-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TOFAŞ'ı 89-77 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Türkiye Manisa Spor Haberler

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