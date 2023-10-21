Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş deplasmanına çıkıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş ile karşılaşacak. Manisa ekibi, Avrupa deplasmanında elde ettiği başarının ardından ligde de iyi bir performans sergiliyor.

MANİSA,

FIBA Europe Cup E Grubu'nda hafta içinde Bakken Bears'ı Danimarka'da mağlup ederek tarihinin ilk Avrupa deplasmanını kazanmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş deplasmanına çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Bu sezon ligde de iyi bir performans sergileyen Manisa ekibi oynadığı ilk 3 maçın 2'sini kazandı. Tofaş da 3 haftayı 2 galibiyetle geçti. Manisa BŞB bu mücadelenin ardından hafta içinde 26 Ekim Çarşamba günü Europe Cup'ta Norrkoping Dolphins'i grupta 2'de 2 yapma hedefiyle ağırlayacak.