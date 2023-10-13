Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor'u ağırlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk iki haftasını 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Samsunspor'u ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji'ni evinde 90-88 yenen Manisa ekibi deplasmanda Galatasaray'a 85-81 mağlup olmuştu. Avrupa'da da yoluna devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor bu maçın ardından FIBA Europe Cup E Grubu'ndaki ilk sınavda 18 Ekim Çarşamba günü Danimarka'da Bakken Bears deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor