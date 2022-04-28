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Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa bileniyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa bileniyor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde bitime 2 hafta liderlik koltuğunda oturarak bu hafta evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ettiği takdirde tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa gün sayıyor.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde bitime 2 hafta liderlik koltuğunda oturarak bu hafta evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ettiği takdirde tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa gün sayıyor. Bayramın ilk günü oynanacak maçta Manisalılardan destek bekleyen yeşil-beyazlılar, taraftara, "Haydi Manisa bayram çifte bayram olsun! Sezon boyunca bugün için birlikte savaştık, şimdi sıra mücadelemizi taçlandırmakta! Pazartesi günü saat 17.30'da Tarık Almış Spor Salonu'nda buluşalım, tüm Manisa'nın gücüyle şampiyonluğa ulaşalım" çağrısı yaptı.


- Manisa

Demirören Haber Ajansı / Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, Manisa, Spor, Haberler

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