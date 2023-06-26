Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ryan Luther'i transfer etti

Manisa BŞB, Luther'in imzasıyla ilgili, "2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz, 28 yaşındaki Amerikalı uzun forvet Ryan Luther'ı kadrosuna kattı. Kulübümüz, kariyeri boyunca Letonya'da Ventspil, İspanya'da UCAM Murcia ve ülkemizde Darüşşafaka ile Gaziantep Basketbol formaları giyen 206'lık uzun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Ryan Luther'a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor