Manisa Büyükşehir Belediyespor Porto'ya mağlup oldu
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 84-67 mağlup oldu. Porto grupta 3'te 3 yaparken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk yenilgisini aldı.
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 84-67 mağlup oldu.
Porto kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 20-18 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 37-35 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği 61-54 önde geçen Portekiz temsilcisi, son çeyrekte farkı açarak salondan 84-67 galip ayrıldı.
Porto grupta 3'te 3 yaparken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk yenilgisini aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, 8 Kasım Çarşamba günü sahasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı ağırlayacak.