Manisa Büyükşehir Belediyespor, Porto ile karşılaşacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşacak. Manisa temsilcisi, galibiyet halinde bir üst tura çıkacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşacak.

Muradiye Spor Salonu'ndaki Manisa Büyükşehir Belediyespor-Porto maçı saat 19.00'da başlayacak.

Grupta dört galibiyet ve bir yenilgiyle aynı puana sahip rakibinin ardından averajla 2. sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarınki müsabakayı kazanması halinde bir üst tura çıkacak. Manisa temsilcisi, maçı kaybetmesi durumunda, 10 gruptaki en iyi 6 grup ikincisi arasına girerek tur vizesi arayacak.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Danimarka temsilcisi Norrkoping Dolphins ile Bakken Bears mücadele edecek.