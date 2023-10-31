Manisa Büyükşehir Belediyespor, Porto ile Avrupa Kupası'nda karşılaşacak
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Porto ile karşılaşacak. Maç TSİ 18.30'da başlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da kayıpsız ilerliyor.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 3. maçında yarın Portekiz'de Porto ile karşılaşacak.
Dragao Arena'daki Porto- Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı TSİ 18.30'da başlayacak.
Bu sezon Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 eleme maçı dahil 4 müsabakasını kayıpsız geçti.
Grubun diğer karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears, İsveç ekibi Norrkoping Dolphins'le mücadele edecek.
Kaynak: AA / Spor