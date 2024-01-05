Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk devrenin son haftasında Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Demir, yeni takımının başında ilk maçına çıkacak.

Sezona Ahmet Kandemir'le başladıktan sonra 14. haftanın ardından tecrübeli başantrenörle yollarını ayıran Manisa temsilcisi, geçen sezon da takımda görev yapan Hakan Demir'le anlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir yönetimindeki ilk maçında yarın Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak.

Ligde 7 galibiyetli 4 takımdan biri olan ve averajla 8. durumda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor, devreyi ilk 8 sırada tamamlayıp, Türkiye Kupası'nda yer almak için mücadele edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşması yarın saat 18.00'de başlayacak.