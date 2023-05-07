Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, üst üste 3 yenilginin ardından evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti, bitime 2 hafta kala puan tablosunda rahatladı: 87-74.
SALON: MuradiyeHAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı HekimoğluMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 6, Cruz 15, Berkay 5, Ogün 3, Mustafa Baki 7, Roberson 34, Erdi 4, Tolga Kaan 1, Troy Selim 12, TarrantONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 28, Weber 12, Can Maxim, Sajus 11, Rivers 11, Harris 6, Metehan, Yesukan 2, Tayfun 4, Can Kurt, Muhammet Ali1'İNCİ PERİYOT: 18-19İLK YARI: 38-363'ÜNCÜ PERİYOT: 60-54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, üst üste 3 yenilginin ardından evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti, bitime 2 hafta kala puan tablosunda rahatladı: 87-74. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 18-19, ilk yarısı 38-36, üçüncü periyodu ise 60-54 bitti. Ligde 28 haftada 11 galibiyete ulaşan ev sahibinde Roberson, 34 sayılık performansıyla takımına kritik galibiyeti getirdi.- Manisa
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor