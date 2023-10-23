Manisa Büyükşehir Belediyespor Norrkoping'i ağırlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup ikinci maçında 25 Ekim Çarşamba günü İsveç temsilcisi Norrkoping'i, Muradiye Spor Salonu'nda konuk edecek.

FIBA Europe Cup'ta Türkiye'yi başarıyla temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, 25 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da gruptaki ikinci maçı için gün sayıyor. Sezonun en formda ve iyi basketbol oynayan takımlarından biri olan Manisa BBSK, Avrupa'da bir galibiyet için daha parkeye çıkacak. İlk maçında deplasmanda Bakken Bears'ı mağlup ederek kupaya iyi bir başlangıç yapan Potanın Tarzanları, gruptaki ikinci müsabakasında İsveç temsilcisi Norrkoping Dolphins'i, Muradiye Spor Salonu'nda ağırlayacak.

"Cumhuriyet Bayramı haftasında şölen havası oluşturalım"

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, "Sezona hem Süper Lig'de hem de Avrupa Kupası'nda çok iyi bir başlangıç yaptık. FIBA Europe Cup'taki ikinci maçımızda Norrkoping'i Manisa'da ağırlayacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle evimizde yenemeyeceğimiz bir takım yok. Onların desteğiyle daha da büyüyoruz. Bu maçta da tüm taraftarlarımızı, tüm Manisalıları Muradiye Spor Salonu'na davet ediyorum. Cumhuriyet Bayramımızın 100'üncü yılına denk geldiğimiz 29 Ekim haftasında salonumuzda bir şölen havası oluşturalım. Bir kez daha taraftarlarımıza "Tribünleri kıpkırmızı dolduruyoruz, Muradiye'de buluşuyoruz!" diyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA