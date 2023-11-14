Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında Norrkoping Dolphins ile karşılaşacak. Maç TSİ 21.00'da başlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Norrkoping Dolphins ile karşılaşacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın İsveç'te Norrkoping Dolphins ile karşılaşacak.

Stadium Arena'daki Norrkoping Dolphins- Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı TSİ 21.00'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa'da ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4 maçta aldığı 3 galibiyetle E Grubu'nda Portekiz ekibi Porto'nun ardından 2. sırada yer alıyor.

Grubun diğer karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears, Porto ile mücadele edecek.