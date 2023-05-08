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Manisa Büyükşehir Belediyespor ligde kalmayı garantiledi

Manisa Büyükşehir Belediyespor ligde kalmayı garantiledi

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, bitime 2 hafta kala ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, bitime 2 hafta kala ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Son 3 maçı kaybedip yerini riske attıktan sonra evinde Onvo Büyükçekmece'yi 87-74 yenen Manisa ekibi kurtuluşunu ilan etti. Ligde 28 haftada 11 galibiyete ulaşan Manisa BŞB, son 2 maçını kaybetse de şu an 2 galibiyet gerisinde yer alan Gaziantep Basketbol ve Beşiktaş Emlakjet'e olası üçlü veya daha fazla takımın yer aldığı averaj ihtimallerinde üstünlük sağlayacak. Manisa BŞB'nin kalan haftalarda 2'de 2 yaparsa halen Play-Off'a kalma ihtimali de bulunuyor.


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi basketbol Manisa Spor Haberler

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