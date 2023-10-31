Manisa Büyükşehir Belediyespor, liderlik için Porto'ya konuk olacak

FIBA Europe Cup E Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanarak lider durumda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın zirveyi paylaştığı Porto'ya koltuğun tek sahibi olma hedefiyle konuk olacak. Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Arena'da oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Manisa ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında ise elemeler ve grup aşamasında 4'te 4 yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, eleme etabında aynı grupta yer aldığı Portekiz'in ünlü ekibini evinde 80-70 mağlup etmeyi başarmıştı. Manisa BŞB'de 8 Ekim'deki Bakken Bears deplasmanında sakatlandıktan sonra dizinden ameliyat olarak sezonu büyük oranda kapatan Roberson forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor