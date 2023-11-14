Haberler ›› Spor ›› Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi ve Manisa'yı temsil edecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi ve Manisa'yı temsil edecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımının 2 sporcusu, Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi ve Manisa'yı temsil edecek. Şampiyonada Batuhan Bayır ve Kevser Koparan mücadele edecek.