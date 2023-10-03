Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Medya Günü Düzenledi

Geçtiğimiz yıl Bölgesel Lig müsabakaları ve 2. Lig'e terfi maçlarını kayıpsız atlatarak Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'ne şampiyon olarak yükselen Manisa Büyükşehir Belediye spor Kadın Voleybol Kulübü, Tarık Almış Spor Tesislerinde medya günü düzenleyerek takımı tanıttı.

Sporun birçok branşında başarıdan başarıya koşan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde Manisa'yı temsil edecek. Geçtiğimiz sezonu hem bölgesel ligde hem de 2. Lig'e terfi maçlarını kayıpsız atlatıp şampiyon olarak tamamlayan Manisa BBSK Kadın Voleybol Takımı, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde basınla bir araya geldi. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Manisa Büyükşehir Belediye spor Kadın Voleybol Kulübü Antrenörü Caner Doğançay, "2. Lig'e uzun bir aradan sonra geri döndük. Bölgesel ligde önce Tekirdağ'da, sonra Çanakkale'de final maçları oynadık. Namağlup olarak 2. Lig'e çıktık. Lige iyi hazırlandık ve takviyelerimiz var. Hedefi olan bir takımız. Bu sene inşallah hedeflediğimiz nokta 1. Lig. Hedefimize çok çalışarak hazırlanıyoruz. Takımımız geçen sene Bölgesel Lig'den çıkan altyapı sporcuları ile birlikte tecrübeli sporcularımızdan da takviyeyle güçlü bir ekip oluşturduk. Rakiplerimiz bütçeli ve tecrübeli oyuncularla kurulu ama biz de gayet tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımız. Lige renk katacağız ve hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bütün Manisa halkını Tarık Almış Spor Tesisi'nde yapacağımız maçlara bekliyoruz. Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de çok teşekkür ediyoruz. Maçlarımızı kendisinin ön görüsüyle yapılan spor kompleksinde oynayacağız" dedi.

A Milli Takım başarısı voleybola ilgiyi arttırdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarının ardından voleybola olan ilginin daha da arttığını vurgulayan Doğançay, "A Milli Takımı'mız dünya çapında bir ses getirdi. Bu başarı, bizim spor okullarımıza, altyapı kategorilerimizden A takımımıza kadar çok iyi yansıdı. Spor okulları sayımız oldukça arttı. Bizler de inşallah önümüzdeki senelerde A Milli Takım'a sporcu yetiştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren takım kaptanı Sevinç Özgüler, "En son eksiklerimizi de tamamlayıp bu hafta inşallah ilk maçımıza çıkacağız. Umarım verdiğimiz emeklerin karşılığını en iyi şekilde alıp, yakaladığımız uyumu da sahaya yansıtırız. İnşallah tribünleri de doldurup taraftar desteğini arkamıza almak istiyoruz. Takımımızda Manisa'nın kendi gençleriyle birlikte dışarıdan gelen arkadaşlarımız da var. Büyük, küçük demeden bir uyum yakaladık. İnşallah bunu da sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türk toplumunu en iyi şekilde temsil ettiğini de belirten Özgüler, yıllardır verilen emeğin karşılığının alındığını söyledi. Manisa BBSK'nın pasör çaprazı ve aynı zamanda İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Selinay Akçin ise, "Uzun zaman sonra Manisa olarak 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Bu hafta maçımız var. Zaman çok hızlı geçti, heyecanlıyız. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kendi oynadığım İşitme Engelliler Milli Takımı'nda, İtalya'da dünya şampiyonu olduk. Daha sonra Brezilya'da olimpiyat şampiyonu olduk. Bu sene Türkiye'de yapılan Avrupa şampiyonasında ikinci olduk. Bu tecrübe bana çok şey kattı. Takımıma da bu tecrübeyi yansıtmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta mücadele edecek olan Manisa BBSK, ilk hafta 7 Ekim Cumartesi gün, deplasmanda Özel Gelişim Koleji'nin konuğu olacak. - MANİSA