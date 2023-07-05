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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kaan Sarıaslan ile anlaştı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kaan Sarıaslan ile anlaştı

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, oyun kurucu Kaan Sarıaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarıaslan daha önce farklı takımlarda mücadele etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, oyun kurucu Kaan Sarıaslan'la anlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Kaan Sarıaslan, daha önce Mamak Belediyesi, Bursaspor, Ankara DSİ, Büyükçekmece Basketbol ve Konyaspor'da mücadele etti. ???????

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi basketbol Manisa Spor Haberler

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