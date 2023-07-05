Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kaan Sarıaslan ile anlaştı

Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, oyun kurucu Kaan Sarıaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarıaslan daha önce farklı takımlarda mücadele etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, oyun kurucu Kaan Sarıaslan'la anlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Kaan Sarıaslan, daha önce Mamak Belediyesi, Bursaspor, Ankara DSİ, Büyükçekmece Basketbol ve Konyaspor'da mücadele etti. ???????