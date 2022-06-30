Manisa Büyükşehir Belediyespor, John Roberson'la 2 yıllık sözleşme imzaladı
AA - Nurullah Kalay - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu John Roberson'la 2 yıllık anlaşmaya vardı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu John Roberson'la 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Fransa Ligi temsilcilerinden Strasbourg'da geçiren oyun kurucu John Roberson ile 2 yıllık mukavele imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde üç İsveç Süper Ligi, bir Fransa Pro A şampiyonluğu bulunan Roberson, Bosna Hersek Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.
AA / Nurullah Kalay - Spor