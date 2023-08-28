Manisa Büyükşehir Belediyespor, James Anderson'la anlaştı

MANİSA,

TÜRKİYE Basketbol Süper Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Murcia'dan ABD'li forvet James Anderson'la anlaştı. Manisa temsilcisi takımdan ayrılan Elijah Hughes'in yerine 34 yaşındaki Anderson'u kadrosuna kattı. Daha önce ülkemizde Darüşşafaka ve Anadolu Efes formalarını terleten 1.98 boyundaki James Anderson, NBA kariyerinde San Antonio Spurs, Houston Rockets ve Philadelphia 76ers takımlarında oynamıştı.