Manisa Büyükşehir Belediyespor, İşitme Engelliler Milli Takımı'ndan Selinay Akçin'i transfer etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, İşitme Engelliler Milli Takımı'nda da oynayan pasör çaprazı Selinay Akçin'i kadrosuna kattı.

2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, transferde hız kesmedi. İddialı bir kadro için transfer hamlesine devam eden yeşil-beyazlı takım, İşitme Engelliler Milli Takımı'nda oynayan Selinay Akçin'i transfer ederek gücüne güç kattı.

Manisa doğumlu olan yıldız voleybolcu Manisa Ata Spor'da kariyerine başladı. Akçin sırasıyla Gölcük İhsaniye, Aydın BBSK, Turgutlu Belediyespor, Akhisargücü takımlarında oynadı. Son olarak 1. Lig'de Aksaray 1989 Spor'da oynayan milli sporcu 2023-2024 sezonu Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde iddialı bir kadro kuran Manisa BBSK ailesine katıldı.

Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş, "Manisa BBSK ailesi olarak sportif gelişime büyük önem veriyoruz. Bu sezon mücadele edeceğimiz 2. Lig için de iddialı bir kadro kuruyoruz. İşitme Engelliler Milli Takımımızın önemli isimlerinden Manisalı kızımız Selinay Akçin'i de kadromuza kattık. Hem Milli Takımımız'a hem de sporcumuza bugün oynayacakları final maçında başarılar diliyor, transferin hem kulübümüze hem de sporcumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA