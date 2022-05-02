Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadı - Haberler

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Manisa Büyükşehir Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadı

AA - Ahmet Bayram - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98-71 mağlup etti.

MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98-71 mağlup etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla son hafta öncesinde ligi lider bitirmeyi garantiledi ve gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcular, coşkularını taraftarlarıyla paylaştı.

AA / Ahmet Bayram - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Manisa, Spor, Haberler

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