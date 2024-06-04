Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir ve Nihat Mala ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hakan Demir ve genel menajer Nihat Mala ile yollarını ayırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, başantrenör Hakan Demir ve 2020-2021'den bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Nihat Mala ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Demir ve Mala'ya teşekkür edilen açıklamada, bundan sonraki yaşantılarında başarı dileğinde bulunuldu.