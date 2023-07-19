Manisa Büyükşehir Belediyespor, Göksu Göçmen'i transfer etti

Manisa Büyükşehir Belediye spor Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonu kadro planlamasında Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nin deneyimli isimlerinden smaçör Göksu Göçmen'i transfer etti.

Manisa Büyükşehir Belediye spor Voleybol Takımı, kadro yapılanması noktasında transfer hamlesini sürdürüyor. 2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa BBSK, genç yeteneklerin yanına tecrübeli isimleri eklemeye devam ediyor. Bu çerçevede, yeşil-beyazlı takım Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nin tecrübeli ismi smaçör Göksu Göçmen'i kadrosuna kattı. Tevfik Lav Spor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Göçmen, Manisa'nın organizasyonuyla, tesisleriyle önde gelen spor şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Göçmen, yeşil-beyazlı forma altında hedeflerinin 1. Lig'e yükselmek olduğunu ifade etti.

Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş de, "Genç oyuncularımızın yanına önemli isimleri katmaya devam ediyoruz. Göksu kızımız da 1. Lig'in önde gelen isimlerinden biri. Gücümüze güç katacağına eminim. Atılan imzanın Manisa'mıza, kulübümüze ve Göksu kızımıza hayırlı olmasını diliyorum. 'Yeni Zaferler İçin Biz Hazırız' sloganımızın hakkını vereceğimiz bir sezon için transfer hamlemize devam edeceğiz" dedi. - MANİSA