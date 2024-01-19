Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Ekmas ile karşılaşacak

MANİSA,

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni Fatts Russell'in son saniye üçlüğüyle 81-78 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Galatasaray Ekmas'la kozlarını paylaşacak. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci haftanın açılış maçı saat 13.00'te başlayacak.

Üst üste deplasmanda oynadığı son 2 karşılaşmada Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji'ni dize getiren 5'inci sıradaki Manisa temsilcisi, 12'nci basamakta yer alan Galatasaray'ı da mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.