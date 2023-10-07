Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray deplasmanında
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Basketbol Süper Ligi'nde sezona evinde Bahçeşehir Koleji'ni yenerek başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'a konuk olacak.
Basketbol Süper Ligi'nde sezona evinde Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 yenerek başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın ilk deplasman maçında Galatasaray'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Manisa ekibi lige galibiyetle başladıktan sonra ev sahipliği yaptığı FIBA Europe Cup Elemeleri'nde 2'de 2 yaparak adını Avrupa'da grup aşamasına yazdırmayı başarmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor