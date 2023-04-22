Manisa Büyükşehir Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 82-87

SALON: Muradiye

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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Frutti Extra Bursaspor'u konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 87-82 mağlup ayrıldı.

Bursaspor maçın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da rakibine geçit vermeyen Bursa ekibi devreye 4 sayı farkla, 44-40 galip girdi. Üçüncü periyotta özellikle hücumda etkili bir görüntü ortaya koyan Bursaspor 72-63 üstünlük sağladı. Frutti Extra Bursaspor son bölümde farkı açamasa da müsabakayı kazanmayı bildi.