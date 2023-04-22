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Manisa Büyükşehir Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 82-87

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 82-87

Spor Haberleri

SALON: MuradiyeHAKEMLER: MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Tarrant 15, Cruz 20, Williams 9, Mustafa, Anosike 6, Roberson 26, Selim 6, ErdiFRUTTI EXTRA BURSASPOR: Onuralp 15, Dudzinski 17, Andrews 16, Auguste 6, Needham 2, Yiğitcan 12, Clemmons 19, Mithat Can 1. PERİYOT: 16- 232. PERİYOT: 40-443.

SALON: Muradiye

HAKEMLER:

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Tarrant 15, Cruz 20, Williams 9, Mustafa, Anosike 6, Roberson 26, Selim 6, Erdi

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Onuralp 15, Dudzinski 17, Andrews 16, Auguste 6, Needham 2, Yiğitcan 12, Clemmons 19, Mithat Can

1. PERİYOT: 16- 23

2. PERİYOT: 40-44

3. PERİYOT: 63-72

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Frutti Extra Bursaspor'u konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 87-82 mağlup ayrıldı.

Bursaspor maçın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da rakibine geçit vermeyen Bursa ekibi devreye 4 sayı farkla, 44-40 galip girdi. Üçüncü periyotta özellikle hücumda etkili bir görüntü ortaya koyan Bursaspor 72-63 üstünlük sağladı. Frutti Extra Bursaspor son bölümde farkı açamasa da müsabakayı kazanmayı bildi.


- Manisa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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