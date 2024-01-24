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Manisa Büyükşehir Belediyespor Fransa'yı mağlup etti

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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 4. maçında Fransa'nın BCM Gravelines Dunkerque takımını deplasmanda 80-73 yendi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 4. maçında Fransa'nın BCM Gravelines Dunkerque takımını deplasmanda 80-73 yendi.

Calais Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-16 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci periyotta ise farkı koruyamadı ve devreye 44-34 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte oyuna tekrar ortak olan Manisa ekibi, bu çeyrekte farkı 5 sayıya kadar düşürdü: 65- 60. Karşılaşmanın son çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmayı 80-73 kazandı.

Grubunda ilk 3 maçını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu skorla ilk galibiyetini elde etti. Manisa ekibi 5. maçında Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla 31 Ocak'ta karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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