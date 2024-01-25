Manisa Büyükşehir Belediyespor Fransa'da galibiyetle döndü

FIBA Europe Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Tur'daki ilk galibiyetini Fransa'da elde etmenin sevincini yaşadı. Kupada elemeleri ve grup aşamasını geçtikten sonra 2'nci Tur M Grubu'nda ilk 3 maçını kaybeden yeşil-beyazlılar, BCM Gravelines Dunkerque deplasmanından 80-73'lük zaferle dönerek moral buldu.

Evinde 78-67 yenildiği Fransa temsilcisi Gravelines'i deplasmanda dize getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, grupta tek galibiyetle son sırada kalmasına rağmen çeyrek final umudunu kaybetmedi. Manisa ekibi kalan 2 maçında 31 Ocak Çarşamba günü Nymburk'u konuk edip, 7 Şubat'ta Zaragoza'ya konuk olacak.