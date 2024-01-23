Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası'nda Fransa ile karşılaşacak
Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası'nda Fransa ekibi BCM Gravelines Dunkerque ile karşı karşıya gelecek. Manisa temsilcisi, çeyrek final şansını kaybetmemek için galibiyet arayacak.
FIBA Europe Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Tur M Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın Fransa'da BCM Gravelines Dunkerque ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin salonunun yanması nedeniyle COB Calais Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.
Grupta çıktığı 3 maçı kaybederek çeyrek final şansını mucizelere bırakan Manisa temsilcisi evinde 78-67 mağlup olduğu Fransa ekibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılarda iyileşen John Roberson kadroda yer alırken, omuz sakatlığı bulunan Sinan Sağlam forma giyemeyecek. Gruptaki diğer maçta Nymburk-Zaragoza kozlarını paylaşacak.