Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup'ta ikinci maçına çıkıyor

FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'na evinde BCM Gravelines'e 78-67 yenilerek başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın ikinci maçta Çekya'da ERA Nymburk'a konuk olacak. CEZ Sportovni Hala Nymburk'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. İlk kez yer aldığı Avrupa'da elemeler ve ilk tur grubunu lider tamamlayan temsilcimiz çeyrek final hedefi için rakibini deplasmanda yenmeye çalışacak. Nymburk da gruptaki ilk sınavında Casademont Zaragoza'ya mağlup oldu. Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini koruyan Manisa BŞB bu mücadelenin ardından Europe Cup'ta 10 Ocak'ta Zaragoza'yı ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor