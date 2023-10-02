Manisa Büyükşehir Belediyespor FIBA Europe Cup Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak

Basketbol Süper Ligi'ndeki Ege temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup Elemeleri B Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak. İlk maçta Porto ile Nevezis karşılaşacak.

Basketbol Süper Ligi'ndeki Ege temsilcilerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahibi olacağı FIBA Europe Cup Elemeleri B Grubu maçları yarın başlayacak. Elemelerde gruptaki ilk maçta Portekiz temsilcisi Porto ile Litvanya ekibi Nevezis karşılaşacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Grupta aynı salonda 4 Ekim Çarşamba günü aynı saatte Manisa BŞB-Nevezis, 5 Ekim Perşembe günü ise yine 19.00'da Manisa BŞB-FC Porto maçları oynanacak. İlk sırayı elde eden ekip normal sezonda E Grubu'nda yer alacak.