Manisa Büyükşehir Belediyespor FIBA Europe Cup'a davet edildi

Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un FIBA Europe Cup'a davet edildiğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, "Basketbol Süper Ligi'nde 11. olarak tamamladığımız sezonun ardından FIBA Europe Cup'a davet edildik ve turnuvaya ön eleme turundan dahil olacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, 2023-2024 sezonu öncesi basketbol takımı ve FIBA Europe Cup serüveni hakkında değerlendirmelerde bulunarak taraftarların heyecanla beklediği kombine kartları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Çağlayan, "Kulüp tarihimizin ilk Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi sezonunda birçok farklı duyguyu ve birçok farklı tecrübeyi birlikte yaşadığımız oldukça zorlu ve öğretici bir sezonu olabilecek en iyi şekilde noktalamayı başardık. Sezonun tamamlanmasının ardından da Genel Menajerimiz Nihat Mala ve Başantrenörümüz Ahmet Kandemir ile birlikte kadro çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başladık ve ligimizde kadrosunu tamamlayan ilk takımlardan biri olduk. Kadro iskeletimizi koruyarak bütçemiz doğrultusunda gerek yerli gerekli yabancı oyuncu anlamında son derece kaliteli, hem tecrübeli hem de genç potansiyelli yüksek isimleri bir araya getirdiğimiz bir kadro oluşturmayı başardık. İnanıyorum ki bu sene daha başarılı olarak taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Sezon boyunca mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda gidebildiğimiz son noktaya kadar gidip çıkabildiğimiz kadar çok maça çıkmak istiyoruz. Hedeflerimizin peşinde koşarken en büyük isteğimiz ise dolu bir Muradiye Spor Salonu görmek" dedi.

"FIBA Europe Cup'a davet edildik ve turnuvaya ön eleme turundan dahil olacağız"

FIBA Europe Cup'a davet edildiklerini açıklayan Başkan Çağlayan, "Kulübümüzün basketbol şubesi kurulurken ilk hedefimiz Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek ikinci hedefimiz ise Manisa'yı basketbolda Avrupa kupalarına taşımaktı. Bir yıl içerisinde çok şükür ki iki hedefimizi de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Basketbol Süper Ligi'nde 11. Olarak tamamladığımız sezonun ardından FIBA Europe Cup'a davet edildik ve turnuvaya ön eleme turundan dahil olacağız. Turnuvaya katılım sürecindeki desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kura çekimi 8 Ağustos'ta gerçekleşecek ve ön eleme turu grup formatında oynanacak" diye konuştu.

Önümüzdeki sezonda dolu bir salon görmeyi hedeflediklerini söyleyen Çağlayan, "Taraftarlarımızın gerek sosyal medyada gerekse şehirde bizleri gördüklerinde kombine kartlarımızı sormaları bizleri inanın çok mutlu ediyor. Bu vesile ile kombine kartlarımızı 1 Ağustos'ta passo.com.tr ve Muradiye Spor Salonu'ndaki Passo gişesinden satışa sunacağımızı da değerli taraftarlarımıza duyurmak isterim. Kombine kart alan taraftarlarımız bu sezon Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup olmak üzere maçlarını yerinden izleme şansına sahip olacaklar. İzleyecekleri maç sayısı takımımız mücadele ettiği kulvarlarda üst turlara yükseldikçe artacağını belirtmek isterim. Dolayısıyla kombine kart sahibi olmak bu yıl geçtiğimiz yıldan çok daha avantajlı hale gelecek. Bu sezon tüm maçlar için bilet fiyatlarımızı da sezon öncesinden taraftarlarımızla paylaşacağız. Kombine kartlarımız ve bilet fiyatlarımız ile ilgili tüm detayları önümüzdeki hafta resmi internet sitemizden duyurmuş olacağız. Taraftarlarımız da böylece kombine kart sahibi olmanın avantajlarını görmüş olacaklar. Söyledim gibi bu sezon en büyük dileğimiz Muradiye Spor Salonu'nu her maç dolu bir şekilde görmek. Bu atmosferi sağladığımız takdirde hep beraber çok büyük hikayeler yazabiliriz" dedi. - MANİSA