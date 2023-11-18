Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde lidere karşı

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 2 maçta Beşiktaş ve Aliağa Petkimspor'a yenilip, hafta içinde FIBA Europe Cup E Grubu'nda İsveç'te Norrkoping Dolphins'i 90-77 mağlup ederek moral bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde lider Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 2 maçta Beşiktaş ve Aliağa Petkimspor'a yenilip, hafta içinde FIBA Europe Cup E Grubu'nda İsveç'te Norrkoping Dolphins'i 90-77 mağlup ederek moral bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde lider Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Muradiye Spor Salonu'nda oynacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ligde 7 müsabakada 4 galibiyet alan Manisa temsilcisi, 6 galibiyeti bulunan rakibini dize getirerek seyircisi önünde 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

YENİ OYUNCU GELDİ

Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyun kurucu Trevon Tyler Duval'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Duke Koleji mezunu Trevon Duval, son olarak Dominik Cumhuriyeti'nin Metros de Santiago takımında forma giydi. Duval, Santiago'da 18.4 sayı ortalaması ile mücadele etti. İmzanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, Trevon Tyler Duval'e yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Manisa'nın iki oyun kurucusu Fatt Ressell ve John Roberson sakatlanmıştı.