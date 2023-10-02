Manisa Büyükşehir Belediyespor ev sahipliğinde FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu eleme maçları başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde oynanacak FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu eleme maçları yarın başlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Porto ve Nevezis'in yer alacağı grup müsabakaları Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde oynanacak FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu eleme maçları yarın başlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Portekiz'den Porto ve Litvanya'dan Nevezis'in yer alacağı grup müsabakaları Muradiye Spor Salonu'nda yapılacak.

Tüm karşılaşmaların saat 19.00'da başlayacağı grupta yarın Porto-Nevezis, 4 Ekim Çarşamba günü Nevezis- Manisa Büyükşehir Belediyespor ve 5 Ekim Perşembe günü de Manisa Büyükşehir Belediyespor-Porto maçları oynanacak.

Toplam 7 grupta oynanacak elemelerde liderlerin yanı sıra Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinden 20 takım da yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edebilecek. Bunların içinde organizasyonda yer almayı istemeyen ekiplerin yerine FIBA Avrupa Kupası eleme gruplarını ikinci sırada tamamlayacak takımlara hak verilecek.