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Manisa Büyükşehir Belediyespor, ERA Nymburk ile karşılaşacak

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu ikinci maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile deplasmanda karşılaşacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile karşılaşacak.

CEZ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sakatlıkları devam eden John Roberson, Daron Russell, James Anderson ve Sinan Sağlam karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kulüp başkanı Bora Çaylan, yaptığı açıklamada, iki kulvarda birden mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Uzun zamandır haftada iki maç yapıyoruz. Şanssız sakatlıklar da yaşadık. Ancak, rekabetçi kimliğimiz ile mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki gruptan çıkacağız. Takımımıza ve teknik heyetimize bu maçta başarılar diliyorum. Ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Grubun diğer müsabakasında ise yarın Fransa temsilcisi BCM Gravelines-Dunkerque ile İspanya'nın Casademont Zaragoza takımı karşı karşıya gelecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubundaki ilk maçından mağlup ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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