Manisa Büyükşehir Belediyespor, Elijah Hughes'i transfer etti

Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki ABD'li forvet Elijah Hughes'i transfer etti. Hughes ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. NCAA kariyerini Scyrause'de geçiren Hughes, NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giydi. Yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dileğinde bulunuldu.