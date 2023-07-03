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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Elijah Hughes'i transfer etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Elijah Hughes'i transfer etti

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki ABD'li forvet Elijah Hughes'i transfer etti. Hughes ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. NCAA kariyerini Scyrause'de geçiren Hughes, NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giydi. Yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dileğinde bulunuldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki ABD'li forvet Elijah Hughes'i transfer etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Hughes ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

NCAA kariyerini Scyrause'de geçiren, 2020 NBA Draftı'nda New Orleans Pelicans tarafından seçilen, NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giyen Hughes'e yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Büyükşehir Belediyespor Manisa Spor Haberler

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