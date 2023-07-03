Manisa Büyükşehir Belediyespor, Elijah Hughes'i transfer etti
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Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki ABD'li forvet Elijah Hughes'i transfer etti. Hughes ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. NCAA kariyerini Scyrause'de geçiren Hughes, NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giydi. Yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dileğinde bulunuldu.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki ABD'li forvet Elijah Hughes'i transfer etti.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Hughes ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
NCAA kariyerini Scyrause'de geçiren, 2020 NBA Draftı'nda New Orleans Pelicans tarafından seçilen, NBA kariyerinde Utah Jazz ve Portland Trail Blazers formaları giyen Hughes'e yeşil-beyazlı formayla başarılı bir sezon dileğinde bulunuldu.