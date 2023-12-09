Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka ile deplasmanda karşılaşacak
Basketbol Süper Ligi'nde art arda 4 mağlubiyetin ardından geçen hafta Türk Telekom'u yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Darüşşafaka ile İstanbul'da karşılaşacak. Maç saat 13.00'te Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda yapılacak.
Basketbol Süper Ligi'nde art arda 4 mağlubiyetin ardından geçen hafta Türk Telekom'u iç sahada yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın İstanbul deplasmanında Darüşşafaka'yla karşılaşacak. Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde 5 galibiyet, 5 mağlubiyet alıp Play-Off yarışı veren Manisa temsilcisi hafta içinde FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk sınavda evinde Fransız ekibi BCM Gravelines'e mağlup olmuştu. Manisa BŞB, Darüşşafaka mücadelesinin ardından 13 Aralık Çarşamba günü Avrupa arenasında Çekya'da ERA Nymburk'a konuk olacak.