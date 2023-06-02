Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yeni başantrenör Ahmet Kandemir imzayı attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2'nci yılını geçirmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da İran Milli Takımı'yla anlaşan Hakan Demir'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Ahmet Kandemir resmi sözleşmeyi imzaladı.

Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Bora Çaylan da yer aldı. Çaylan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün destekleriyle Süper Lig'de 2'nci sezonlarında daha da yukarıları hedeflediklerini söyledi. Bora Çaylan, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "Süper Lig'deki ilk sezonumuzu zorlu ama güzel bir şekilde tamamladık. Sezon sonu itibarıyla Hakan Demir hocamızın da İran Milli Takımı'nda görev üstlenmesi sonucunda başantrenörlük görevi için yeni bir arayışa girdik. Ahmet hocamız da bu süreçte Kosova'daki görevini tamamlamıştı. Kendisi zaten basketbol camiasının tanıdığı, bildiği önde gelen isimlerden biriydi. 2-3 gün takımla ilgili istişarelerde bulunduk. En sonunda anlaşmamızı da nihayete erdirdik. Bugün de imzaya dökerek önümüzdeki yıl için Ahmet hocamızla çalışmaya karar verdik. Kulübümüz ve kendisi için hayırlı olsun" dedi.

Kariyerinde daha önce Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran, geçen sezona Beşiktaş'ın dümeninde başlayarak sezonu Kosova'da tamamlayan Ahmet Kandemir, son topa kadar mücadeleyi bırakmayan bir takım yaratacaklarını ifade etti. Kandemir, imza töreninde, "Kulübün hedefleri hem Süper Lig'de kalıcı olmak, daha yukarılara tırmanmak hem de Avrupa seviyesinde başarılar elde etmek. Hiçbir sıkıntısı olmayan, basketbolu seven bir şehir Manisa. Bunların hepsi birleştiği zaman da bu görevi kabul etmek, benim için büyük mutluluk oldu. Burada olmaktan mutluyum. Çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Öncelikle iyi bir ekip kuracağız. Daha iyi bir takım kuracağız. Kalıcı bir takım kuracağız. Bunların hepsini hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Son topa kadar mücadele eden, maçı bırakmayan bir takım yaratmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.